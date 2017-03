Heisa of niet, Lukaku zet alweer record neer na twee goals tegen Hull

Romelu Lukaku is niet af te stoppen. Tegen laagvlieger Hull City leek hij lang tevreden te moeten zijn met enkel een assist, maar in de blessuretijd vond hij alsnog tweemaal de weg naar de netten. Met die twee doelpunten kroont hij zich tot de eerste Everton-speler die sinds de oprichting van de Premier League meer dan twintig doelpunten maakt in de competitie.

De laatste Everton-spits die ooit meer dan twintig goals maakte, was Gary Lineker. De huidige presentator van Match of the Day scoorde in het seizoen 1985-86 dertig competitiedoelpunten, maar dat was dus nog voor de oprichting van de Premier League. Onze landgenoot zet dus een unieke prestatie neer. Daarnaast is hij ook pas de vierde speler die meer dan 80 Premier League-goals maakt voor zijn 24e verjaardag. Enkel Michael Owen, Wayne Rooney en Robbie Fowler gingen Lukaku voor.

20 – Romelu Lukaku is the first @Everton player to score 20+ league goals in a season since @GaryLineker in 1985-86 (30 goals). Prolific. — OptaJoe (@OptaJoe) 18 maart 2017

Romelu Lukaku is the first Everton player ever to score 20 Premier League goals in a single season.



Record breaker. History maker. pic.twitter.com/ifAwTJVQ2g — Squawka Football (@Squawka) 18 maart 2017