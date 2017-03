Las Palmas moet voor volgend seizoen op zoek naar nieuwe coach

Quique Setién stapt na dit seizoen op als coach van Las Palmas. Dat kondigde de 58-jarige Spanjaard zaterdag zelf aan, daags na de knappe 1-0 overwinning tegen Villareal.

Setién streek in oktober 2015 neer op Gran Canaria, waar hij zijn landgenoot Paco Herrera opvolgde. De voormalige middenvelder van Atlético Madrid en Santander stond bij zijn vuurdoop als coach in de Spaanse Primera Division voor een loodzware opdracht. Las Palmas bezette met 5 op 24 de voorlaatste plaats, maar Setién loodste de club alsnog naar een knappe elfde stek. Ook nu staat Las Palmas opnieuw op de elfde plaats en hoeft de club zich geen zorgen meer te maken om degradatie.

“De gesprekken over een verlenging van mijn contract startten al in december. Toen waren de meningsverschillen met de clubleiding minimaal, maar intussen zijn deze onoverbrugbaar geworden”, schrijft Setién in een open brief. De drievoudige Spaanse international blijft evenwel tot het einde van het seizoen. “We zullen tot en met de laatste wedstrijd met hetzelfde enthousiasme en doorzettingsvermogen blijven werken. Er is tijd voor afscheid wanneer het werk gedaan is. Tot dan zullen we strijden voor onze fans”, besluit hij.

Setién was voor zijn aanstelling bij Las Palmas nooit eerder trainer van een eersteklasser. Wel was hij bondscoach van Equatoriaal Guinea (2006-2007) en coachte hij in de Spaanse tweede en derde klasse Santander (2001-2002), Poli Ejido (2003-2004), Logrones (2007-2008) en Lugo (2009-2015).