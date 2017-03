Niets dan lof voor Peter Sagan, die niet maalt om tweede plek: "Resultaten zijn niet belangrijk"

So damn close. Thank you Peter Sagan for the awesome show today ! #MilanSanRemo #MSR #MSR2017 #MSR17 pic.twitter.com/csYWWnlUYD

Michal Kwiatkowski is zaterdag de verrassende winnaar van Milaan-Sanremo geworden. De 26-jarige Pool van Team Sky was na 291 kilometer een fractie sneller dan topfavoriet en wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) in een sprint met drie. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) moest zich tevredenstellen met de derde podiumplaats. Op Twitter kreeg de wereldkampioen niets dan lof voor zijn aanvallende manier van koersen. En terwijl winnaar Kwiatkowski amper kon geloven dat hij Sagan had geklopt, maalde de Slovaak niet om zijn tweede plek: ""Resulaten zijn niet belangrijk, het belangrijkste is om een show op te voeren..."

"Milaan-San Remo winnen is een ongelofelijk gevoel", reageerde winnaar Michal Kwiatkowski. "Mijn ploegmaats deden het geweldig vandaag. Ik had de aanval van Sagan op de Poggio niet verwacht... Ik kan niet geloven dat ik Sagan heb geklopt!"

"Resulaten zijn niet belangrijk, het belangrijkste is om een show op te voeren", reageerde Peter Sagan voor de RAI na zijn tweede plek. Samen met de nummer drie, Julian Alaphilippe, werd alvast een stevig feestje gebouwd op het podium.

Niets dan lof op Twitter

Op Twitter werd Sagan alom geprezen voor zijn aanvallende manier van koersen, voor zijn exbaas Oleg Tinkov was hij zelfs de winnaar...

What a Champion @petosagan Peter Sagan ! He just won #MilanSanremo 300km race??‍??! ??????… https://t.co/Vvqw9EUZVm — Oleg Tinkov (@olegtinkov) March 18, 2017

Merci à Sagan aussi de ne jamais se reposer sur ses lauriers et de sans cesse nous proposer un spectacle fou quitte à se faire prendre ! https://t.co/3hlNC0Hefy — Mustapha Jefferson (@youthpogboom) March 18, 2017

#MSR2017 Great last 30km. Sagan is a superstar. — Chris Hayes (@chrisrhayes) March 18, 2017

Pauvre Sagan. — Alexandre Bardin (@AlexandreBardin) March 18, 2017

@petosagan @Milano_Sanremo @BORAhansgrohe Grande Peter Sagan sei riuscito come sempre a dare spettacolo e farci emozionare. ???? — NinoAnastasi (@NinoAnastasi) March 18, 2017

@petosagan @Milano_Sanremo @BORAhansgrohe Sagan you are the best, thanks you for this race... amazing — Adrián Montañés (@Adriianet) March 18, 2017

Siempre en la pomada, King Peter Sagan https://t.co/HSHUDEtZIk — Sergi Delgado (@SergioBarna) March 18, 2017

@IlariaPezzila non l'ho visto. Lo sto vedendo ora, ero a lavorare. ?? Sagan è un vero FENOMENO! — Fabio (@Basta76) March 18, 2017