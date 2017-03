Supporters bouwen voor bekerfinale een dol feestje aan het Atomium

KV Oostende en Zulte Waregem staan vanavond in het Koning Boudewijnstadion (20u45) tegenover mekaar in de finale van de Croky Cup, de Belgische voetbalbeker. De supporters zorgden vooraf in de supportersdorpen aan het Atomium voor een dolle sfeer.

Essevee, bekerwinnaar in 2006, staat in zijn derde bekerfinale. Voor KVO is het pas de allereerste keer dat het in de eindstrijd van de Beker van België staat. Op papier is het alvast een erg gelijkopgaand duel en zijn de kansen 50-50, in de Jupiler Pro League eindigden beide onderlinge confrontaties op een 1-1 gelijkspel. Met de eindzege in de Croky Cup pakt de bekerwinnaar meteen ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League.