KV Oostende wil straks voor de eerste keer in zijn clubgeschiedenis de Beker van België winnen. In de finale van de Croky Cup staat het tegenover Zulte Waregem. De spelers van de Kustploeg zullen in ieder geval luidkeels worden aangemoedigd door hun vrouwen, die er zichtbaar klaar voor zijn. Helemaal uitgedost in de clubkleuren maken ze zich op voor een zenuwslopende avond.