Geen verrassingen in Oostendse basiself, Derijck start bij Zulte Waregem

KV Oostende en Zulte Waregem strijden zaterdagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion om de eindwinst in de Beker van België en een bijhorend ticket voor de groepfase van de Europa League. Het basiselftal van ‘thuisploeg’ KVO bevat geen verrassingen, bij Essevee is Timothy Derijck in extremis fit bevonden.

Beide teams, respectievelijk de nummers vijf en drie na de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, missen op defensief vlak enkele sterkhouders (Milic en Tomasevic bij Oostende, De fauw bij Essevee). Bij KVO krijgt William Dutoit in doel zoals verwacht de voorkeur op de pas herstelde Silvio Proto, Rozehnal en Godeau staan centraal achterin. Vooraan wordt het uitkijken naar goudhaantje Dimata, hij krijgt Berrier en Musona in steun. Bij Zulte Waregem vormen Baudry en Derijck het centrale duo, sterkhouder Derijck is dus net op tijd fit geraakt na een knieblessure. Op de flank krijgt Cordaro de voorkeur op Coopman, kapitein Leye moet diep in de spits voor doelgevaar zorgen.

Essevee, bekerwinnaar in 2006, staat in zijn derde bekerfinale. Voor KVO is het pas de allereerste keer dat het in de eindstrijd van de Beker van België staat. Op papier is het alvast een erg gelijkopgaand duel en zijn de kansen 50-50, in de Jupiler Pro League eindigden beide onderlinge confrontaties op een 1-1 gelijkspel. De opvolger van Standard op de erelijst van de Beker van België krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Er worden zo’n 35.000 toeschouwers verwacht in het Koning Boudewijnstadion, voor aanvang van de finale zorgden beide supportersclans al voor flink wat sfeer in de fandorpen aan het stadion.

Volg de wedstrijd hier LIVE!

Opstellingen:

KV Oostende: Dutoit, Capon, Godeau, Rozehnal, Marusic, Vandendriessche, Jonckheere, Siani (cap), Berrier, Musona, Dimata

Coach: Yves Vanderhaeghe

Zulte Waregem: Bossut, Dalsgaard, Baudry, Derijck, Hamalainen, Lerager, Meïté, Lepoint, Cordaro, Kara, Leye (cap)

Coach: Francky Dury