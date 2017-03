KV Oostende bekampt in de bekerfinale Zulte Waregem. Voor voorzitter Marc Coucke is het een voorlopig hoogtepunt sinds hij de club in handen heeft. De flamboyante zakenman hoopt straks een nieuw feestje te kunnen bouwen met zijn ‘weireldploegje’. Daarvoor rekent hij op hulp van bovenaf. Of zijn schietgebedje iets uithaalt, weten we straks.