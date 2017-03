Italiaanse voetbalbond opent onderzoek naar Juventus-voorzitter

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en drie andere clubofficials worden voor de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) gedaagd in het kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van maffiosi in de Italiaanse voetbalstadions. Dat heeft de FIGC zaterdag aangekondigd. “Dit is onaanvaardbaar”, reageerde Agnelli, die eerder al ontkende contacten te hebben met de maffia.

De dagvaarding van Agnelli, voormalig verkoopsdirecteur Francesco Calvo, veiligheidsverantwoordelijke Alessandro D’Angelo en ticketverantwoordelijke Stefano Merulla volgt uit een onderzoek van het parket van Turijn naar de ticketverkoop aan de Ultras van Juventus. Volgens het parket zou de beruchte maffiaclan ‘Ndrangheta binnengedrongen zijn in de Ultras.

“Zoals ik enkele dagen eerder al heb geschreven, heb ik nooit maffiabazen ontmoet”, beet Agnelli op een persconferentie van zich af. “Op regelmatige basis kom ik in contact met supporters en dus ook met Ultras. De ordediensten mogen dan wel op de hoogte zijn van hun eventuele criminele activiteiten, maar de verantwoordelijken van Juventus waren dat op het moment van de ontmoetingen zeker niet.”

”Ik respecteer de wet”

“Sommigen zullen beweren dat de Ultras en hun leiders geen heiligen zijn en met die stelling ga ik akkoord”, zei Agnelli. “Maar ik respecteer de wet. Die personen zijn vrij, hun aanwezigheid in het stadion is op geen enkele manier verboden. In plaats van louter vast te stellen dat er dingen niet kloppen bij de ticketverkoop, worden mijn collega’s en ik ervan beschuldigd samen te werken met maffiosi. Dat is onaanvaardbaar en een verkeerde en onlogische interpretatie van de situatie”, besloot de voorzitter van de Italiaanse kampioen. Enkele andere bestuursleden van de Oude Dame hebben de voorbije maanden al verklaringen afgelegd aan de antimaffiacommissie van het Italiaanse parlement.

Agnelli wordt ervan verdacht te hebben onderhandeld met de ‘Ndrangheta over de verdeling van abonnementen. Die maffiaclan zou tickets uitdelen aan fans die de orde willen verstoren met beledigende gezangen of geweld.