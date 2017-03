KV Oostende speelt zaterdag zijne eerste bekerfinale ooit. Dat zorgde de voorbije dagen ongetwijfeld voor veel stress en strak gespannen zenuwen. Ook de materiaalman van Oostende ontsnapte er niet aan, vermoeden we. Knowledge Musona is daar het slachtoffer van, want de Zimbabwaan speelt met een fout gespelde naam op zijn shirt: Mussona.