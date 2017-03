Pedofiel vertelt vijf minuten lang op de radio hoe zijn kinderen genoten van seks met hem

Een pedofiel die momenteel een celstraf uitzit, heeft in een telefonisch radio-interview vijf minuten lang mogen vertellen hoe zijn kinderen genoten van seks met hem.

Op 1 maart belde een gedetineerde naar radiohost Allan Beswick, die op Radio Manchester en BBC Radio Lancashire een avondshow heeft. De man - die vertelde dat hij vanuit de gevangenis belde - kon ongecensureerd en ongestoord vijf minuten lang vertellen over zijn seksuele escapades met zijn dochters. Hij pochte bovendien dat ze er zelfs van genoten om seks te hebben met hem.

“Welk recht heeft de samenleving om te zeggen dat een kind niet kan genieten van seks voor zijn zestiende? Complete nonsens! Mijn beide dochters, toen acht jaar oud, hebben genoten van seks met mij. Het was bovendien met toestemming en medeweten van hun moeder”, aldus de man.

Intern onderzoek

Maar in plaats van het gesprek met de man af te ronden, liet Beswick de gedetineerde rustig voortpraten. Goed voor nog meer perverse details.

“Ik heb bovendien dvd’s met kinderporno gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat ik de mensen daarmee een dienst bewijs. Want als ik mensen naar kinderporno kan laten kijken, zullen ze zich minder snel vergrijpen aan kinderen. Er zijn heel veel professionals die veel geld betalen om naar een dvd met kinderporno te kijken”

Pas na vierenhalve minuut onderbrak Beswick de man. “Je bent vuil, haak alsjeblief in!”. Maar het kwaad was tegen dan al lang geschied. Met een heleboel kwade luisteraars tot gevolg.

Intussen heeft de BBC een intern onderzoek gevoerd. Het rapport daarvan is overgemaakt aan de politie. “Compleet onaanvaardbaar en volledig tegen onze redactionele richtlijnen. Iedereen die erbij betrokken was, weet dat dit helemaal verkeerd was. We hebben daarom onze procedures strenger gemaakt en voorzien bijkomende training en supervisie”, aldus een BBC-woordvoerder.