Rock-’n-roll-held Chuck Berry overleden

De legendarische rock-’n-roll-artiest Chuck Berry is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van de politie.

De zanger werd zaterdagmiddag bewusteloos aangetroffen in St. Charles County, Missouri, aldus de politie.

Berry’s carrière duurde meer dan zeven decennia, met bekende hits als “Roll over Beethoven” en “Johnny B Goode”. Hij ontving in 1984 een lifetime achievement Grammy en was een van de eersten die in 1986 een plekje kreeg in de Rock and Roll Hall of Fame.

In oktober, op zijn negentigste verjaardag, kondigde hij nog aan dat hij in 2017 een nieuw album ging uitbrengen.