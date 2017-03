REACTIES. Zulte Waregem door het dolle heen: “Dit is onbeschrijfelijk”

Zulte Waregem heeft zijn tweede Beker van België gewonnen. Na een aangename wedstrijd moesten strafschoppen de beslissing brengen. Essevee toonde zich daarin koelbloediger. “Dit is onbeschrijflijk”, reageerde Timothy Derijck.

De verdediger stond verrassend aan de aftrap én scoorde. De vreugde was dan ook groot. “Het is onbeschrijflijk, we hebben er alle twee hard voor gestreden. Als je wint is het natuurlijk nog veel leuker. Ik ben helemaal kapot, maar ik ga zwaar vieren”, aldus Derijck.

Foto: Photo News

Doelmankroonde zich tot de held van de dag met twee saves in de strafschoppenserie, maar hij weigert de eer op te strijken: “Er is maar één held, dat is de ploeg. Ik stop de strafschoppen wel, maar de anderen moeten ze ook binnentrappen. Iedereen heeft zijn job gedaan. We zijn twee keer teruggekomen en hebben veel vechtlust getoond. We verdienen dit, want we toonden het meeste initiatief. Hier zijn geen woorden voor! We zitten rechtstreeks in de groepsfase van de Europa League, mooier kan het niet zijn. We hebben gevochten voor elkaar, dat is het belangrijkste. Het is een fantastische finale geweest.

“Nog één jaar Zulte Waregem”

Foto: BELGA

Aanvoerder Mbaye Leye kon geen hoofdrol opeisen, maar was desondanks belangrijk voor zijn ploeg. “Het is een schitterende avond. We kenden een moeilijke wedstrijd. Oostende verdiende het ook om te winnen, ik wil hen dan ook feliciteren. Penalty’s zijn een loting, het was een mooie avond voor de fans.” En de aanvaller had nog groot nieuws. “Ik ga met Zulte de Europa League in, nog één jaar Essevee”, aldus de Senegalees, die gelinkt werd aan Antwerp.

Ook bij trainer Francky Dury heerste er grote vreugde. “Zo’n match kan alle kanten uit. Zij komen twee keer voor, met onder meer een heel mooi doelpunt. We reageren twee keer uitstekend. Het was een vermoeiende wedstrijd. Ik hoopte dat het geen zeven of acht strafschoppen zouden worden. We hebben ze goed ingeoefend deze week”,aldus Dury, die ook even meeleefde met de tegenstander. “Dit doet pijn voor Oostende, ik ken het gevoel. Maar wij zijn zo fier.”