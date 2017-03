Vanderhaeghe kritisch voor scheidsrechter na verloren finale: “Dat was niet nodig”

Zo groot de vreugde was bij Zulte Waregem, zo groot was de teleurstelling bij KV Oostende. De Kustploeg speelde een uitstekende wedstrijd en kwam twee keer op voorsprong, maar moest na strafschoppen uiteindelijk de duimen leggen. Trainer Yves Vanderhaeghe vond dat zijn ploeg meer verdiende, en deelde meteen een sneer uit aan ref Delferière.

“Ik stel me vragen bij de leiding vandaag. Als je na amper dertig seconden al geel trekt voor een lichte overtreding, zet je meteen de toon. Jonckheere raakt zijn man amper, die kaart was helemaal niet nodig. We krijgen zo nog twee goals tegen uit vrije trappen, die er geen waren. Dat is jammer”, is Vanderhaeghe streng.

De ontgoocheling is groot bij de coach, maar naar eigen zeggen kan hij ermee leven. “Dit is zwaar, maar ik kan het plaatsen. Ik ben het nu al vergeten. We hadden de betere kansen en maken twee mooie doelpunten, maar uiteindelijk hebben we niets. We hebben verloren, zo simpel is het. De Play-offs worden nu extra belangrijk, maar we zullen er staan.”