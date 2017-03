Dury: “Ik moet eerlijk zijn: we kregen deze beker een beetje in de schoot geworpen”

De nacht van zaterdag op zondag, dicht tegen de klok van half één. Francky Dury heeft Zulte Waregem elf jaar na zijn eerste bekerzege nog een tweede cadeau gedaan na een heuse spektakelfinale tegen KV Oostende. “Ik vind deze mooier dan toen we in 2006 met een amateurploeg de beker wonnen. Toen kon ik niet genieten.”

Met een grijns van oor tot oor, zo kwam Zulte Waregem-trainer Francky Dury de perszaal van het Koning Boudewijnstadion binnengelopen. Tegen het aanwezige journaille, met een dikke knipoog: “Jullie zien er allemaal zo serieus uit?” Om te vervolgen: “Excuseer me, ik stink waarschijnlijk een beetje. Ze hebben bier over mijn vest gegoten.” De sterke man van Essevee kon zijn geluk bijzonder moeilijk wegsteken, en waarom zou hij ook.

Een heel ander verhaal dan KV Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe, die tijdens zijn persconferentie naar de ref wees. “Ik vind dat Delferière een goede match gefloten heeft”, counterde Dury. “Nee, ik vind niet dat we het daar op mogen steken. De ref was correct. Laat me de reactie van Yves beschouwen als één uit ontgoocheling.”

Foto: Isosport

Dury noemde de bekerwinst “één van mijn mooiste momenten bij Zulte Waregem”. Mooier dan de bekerzege uit 2006, zowaar, toen de gewezen inspecteur met een groep amateurs hun eerste jaar in eerste klasse meteen verzilverde met de zesde plek én de eindzege in de beker. “Ik heb niet genoten van dat moment”, aldus Dury. “Daar was ik toen veel te verrast voor. Dan kan je geen plezier hebben. Ik was gewoon te fel van mijn melk om gelukkig te zijn. En toen ik er dan wel klaar voor was, verloren we van Lokeren”, doelde hij op de verloren bekerfinale van drie jaar geleden.

In de schoot geworpen

“Ik moet eerlijk zijn: we kregen deze beker een beetje in de schoot geworpen”, verraste Dury. “Uitmatchen bij Cappellen en Geel, dat net Standard had uitgeschakeld, en daarna thuis tegen Sint-Truiden en tegen Eupen. KV Oostende heeft een veel zwaarder parcours moeten afleggen. Maar ach, je moet eens een prijs kunnen pakken. Als we vandaag niet gewonnen hadden, was het heel moeilijk geworden in Play-Off 1. Ik kan trouwens iedereen garanderen dat, ook al hebben wij ons reeds gekwalificeerd voor Europa, we daar ook voluit zullen gaan. Al zullen we misschien wel jongens als Bala en Madu wat sneller kansen geven.”

Foto: Photo News

En tot waar reiken de Waregemse ambities in Europa? “Dat is een moeilijke vraag. Laten we daar eerst maar eens de loting voor afwachten. Ik heb wel veel respect voor de Belgische ploegen die de voorbije jaren zo ver raakten Europees. Ik vind dat als je Europa wil ingaan, je de eer van je land moet verdedigen. Wij gaan niet Europees spelen om daar een slecht figuur te slaan.” De nacht wachtte op Dury, maar bier zou hij niet drinken, beweerde hij. “Ik heb geen alcohol nodig om me te amuseren. Maar vanavond, bij de strafschoppenreeks, heb ik wel voor de eerste keer in mijn leven in een kostuum op mijn knieën gezeten. Dat is geen slecht begin van de avond.”