Noord-Korea test nieuwe raketmotor in het bijzijn van Kim Jong-un

Noord-Korea heeft een nieuwe raketmotor voor hoge prestaties getest in het bijzijn van de leider Kim Jong-un. Dat heeft het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA gemeld.

“De wereld gaat binnenkort beseffen hoe belangrijk de historische overwinning is die we vandaag hebben geboekt”, aldus Kim Jong-un volgens het persagentschap. Dat zou kunnen betekenen dat Pyongyang gauw zal beschikken over een nieuwe raket die satellieten in een baan rond de aarde kan sturen.

“De ontwikkeling en de afwerking van een motor met een hoge stuwkracht van een nieuwe generatie zal ons helpen om de wetenschappelijke en technologische structuren op poten te zetten die ons zullen toelaten het wereldniveau te halen inzake satellietlanceerders en interventies in de ruimte”, legt KCNA uit.

Dergelijke motoren kunnen echter eenvoudig worden aangepast zodat er ook raketten mee kunnen worden afgeschoten, en talrijke observatoren gaan er dan ook van uit dat het satellietprogramma enkel maar een dekmantel is voor militaire tests.

De test vond plaats op het moment dat Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in Azië is. Hij kwam zaterdag aan in de Chinese hoofdstad Peking, nadat hij eerder een bezoek bracht aan Japan en Zuid-Korea. Hij liet al weten dat de Verenigde Staten geen beleid van “strategisch geduld” meer zouden voeren tegenover het regime in Pyongyang, aangezien dat beleid volgens hem mislukt is. Hij benadrukte dat een Amerikaanse militaire operatie “een optie is die op tafel ligt”.

Met die uitspraak reageerde Tillerson op de twee nucleaire tests van Pyonyang in 2016 en de recente lancering van raketten, die gezien worden als tests in de aanloop naar mogelijke aanvallen op Amerikaanse basissen in Japan.