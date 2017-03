Zulte Waregem veroverde zaterdagavond de beker na winst tegen Oostende. De ontlading was enorm, niet alleen in het Koning Boudewijnstadionstadion maar ook bij de fans van de West-Vlaamse fusieploeg die hun helden ’s nachts opwachtten toen die met de beker weer thuiskwame. Om 14u30 worden Dury en co plechtig ontvangen in het gemeentehuis van Zulte, om 16u is het viering op de markt van Waregem.