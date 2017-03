Marc Coucke na verloren finale: “Waaraan hebben we deze belachelijke reactie te danken?”

Niet het KV Oostende van mecenas Marc Coucke maar Zulte Waregem won zaterdag de Beker van België. “Niet alles is zomaar te koop in Belgisch voetbal”, reageerde De Morgen-sportjournalist Hans Vandeweghe op Twitter, wat hem meteen op een reprimande van Coucke zelf kwam te staan.

Het is dankzij het geld van de steenrijke Coucke dat Oostende zich de afgelopen jaren tegen de top van het Belgisch voetbal aan kon schuren: de ploeg bouwde een nieuw stadion en versterkte zich ook sportief enorm. Zowel vorig als dit seizoen werd Play-off 1 bereikt en bekerwinst had de Kustboys voor het eerst een prijs kunnen bezorgen. Ook Zulte Waregem manifesteert zich steeds meer aan de Belgische top en pakte in 2013 zelfs bijna de titel. In tegenstelling tot Oostende doet het dat zonder grote geldschieter, wat De Morgen-journalist Vandeweghe tot zijn tweet bracht.

@hansvdw Waaraan hebben we deze belachelijke reactie te danken Hans? #fail — Marc Coucke (@CouckeMarc) March 18, 2017

Bon, kop op @kvoostende, met dit talent en deze inzet worden het mooie PlayOff 1 - matchen! — Marc Coucke (@CouckeMarc) March 18, 2017