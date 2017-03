Zo konden tientallen bedrijven jarenlang rot vlees exporteren

Brazilië, de grootste exporteur van vlees ter wereld, heeft te maken met een gigantisch schandaal in deze sector. Enkele van ‘s lands grootste vleesbedrijven zouden jarenlang rot runds- en kippenvlees hebben verkocht, in binnen- en buitenland. Twintig personen, die de verkoop van vlees waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden zouden georganiseerd hebben, werden opgepakt. Tientallen ambtenaren die moesten instaan voor de controle maar een oogje dichtknepen, zijn geschorst.

Zelfs het bedrijf JBS, de grootste rundvleesproducent ter wereld, zou bij het schandaal betrokken zijn, maar ontkent. Volgens het ministerie van Landbouw zijn in het hele land drie productiesites gesloten en 21 bedrijven onder speciale supervisie geplaatst.

Het vlees waarmee gesjoemeld werd, was in feite niet meer geschikt voor consumptie maar werd met behulp van chemische producten weer aantrekkelijk gemaakt en verkocht. Sommige van die producten zouden zelfs kankerverwekkend zijn. Er is ook sprake van met salmonella besmet vlees. Van varkenskoppen werden worsten gedraaid. Hoeveel van de rotte producten uiteindelijk zijn uitgevoerd, is nog niet bekend. De Europese Unie, de Verenigde Staten en China eisen meer informatie.

Volgens het ministerie van Landbouw geldt er in Brazilië een “streng” controlesysteem voor in totaal 4.837 bedrijven die in totaal naar meer dan 160 landen vlees uitvoeren. Jaarlijks gaat het om meer dan 13 miljard euro aan uitvoer.

De Braziliaanse president Michel Temer belegde zaterdag met enkele ministers een crisisvergadering naar aanleiding van het schandaal. Hij toonde zich erg bezorgd, omdat vlees belangrijk is voor de Braziliaanse economie.

De politie ontdekte de zwendel door telefoontaps. Bij het onderzoek, dat al twee jaar duurt, zijn meer dan 1.100 speurders betrokken.