Schokkend: verwarde man live op facebook neergeschoten door politie

In de Verenigde Staten is opnieuw een zwarte man neergeschoten door de politie. Rodney James Hess werd in Tennessee door de politie tegengehouden wegens vreemd rijgedrag. Rodney besloot live te gaan op Facebook. Vervolgens escaleerde de situatie waarop de politie het vuur opende op de man. Hij is overleden aan zijn verwondingen.

Zijn familie en verloofde konden de gruwelijke feiten live volgen. Na de feiten verklaarde de nabestaanden aan verschillende Amerikaanse media dat het slachtoffer leed aan een psychische aandoening, wat zijn onvoorspelbaar gedrag zou kunnen verklaren. Volgens de politie probeerde hij tweemaal op de agenten in te rijden, waarop ze besloten hun wapen te gebruiken.

Een klein kwartier eerder had hij overigens een andere video gemaakt. Daarin stond hij naast de snelweg tegen zichzelf te praten en kwam hij verward over. In zijn laatste video zie je hoe Hess tegen de agenten blijft herhalen om ‘hogere bevelhebbers’ te spreken.

Vervolgens maakt hij vreemde bewegingen en wordt er geschoten. Rodney schreeuwt het uit en zijn telefoon valt op de grond. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht , maar daar overleed hij. Zijn verloofde Johnisha Provost stelde aan Commercial Appeal dat Rodney zeker "niet op een zelfmoordmissie was". "Hij kreeg zijn hoofd niet op orde, daarom vroeg hij om hogere bevelhebbers. Ik heb hem altijd gezegd in zo’n situatie om een hoger iemand te vragen".

Het overlijden wordt onderzocht door de politie van Tennessee.