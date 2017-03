Het doek is gevallen voor RC Mechelen. De traditieclub, opgericht in 1904, speelt volgend seizoen in eerste provinciale. Vijf matchen voor het einde kan Racing mathematisch de dertiende in het klassement niet meer bijbenen. Een derde opeenvolgende degradatie is onafwendbaar.

RC Mechelen 0 - Diegem 2

Tegen Diegem kon de match niet slechter van start gaan. Na een mislukte inworp kon Bastin op doel afstormen. Eerst redde De Ruysscher nog, maar in de herneming plaatste Bastin de bal al na één minuut in doel. De thuisploeg kroop stilaan weer recht, voor de pauze mikte Dahman een bal tegen de paal. Voor de rust verloren de Mechelaars de geblesseerde Matz Godts.

In de tweede helft was groen-wit de betere ploeg. Mertens schoot op de bovenkant van de lat. Een kwartier voor tijd zorgde de ingevallen Ibn Hach voor de 0-2 eindstand. Del Molino en Fontaine kregen een gele kaart.

Voor de verplaatsing volgende zondag naar Sterrebeek zijn er geen geschorsten.