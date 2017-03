Waarom mannen na de seks in slaap vallen

Valt jouw man na een stomende vrijpartij ook meteen in slaap? “Wees dan vooral niet boos, ze kunnen er niet aan doen”, zegt Eveline Stallaart, seksuoloog en psycholoog bij ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health).

Nog even gezellig knuffelen na een vrijpartij, het is niet elk koppel gegeven. Vaak valt de man na het orgasme vrij snel in slaap, tot grote ergernis van zijn bedpartner. “En toch kan de man er niets aan doen”, zegt Stallaart. “Het is hormonaal bepaald. De hormonen prolactine, melatonine en vasopressine komen na de seks vrij en die bevorderen de slaap.” Ook het tijdstip waarop koppels seks hebben, speelt daarbij een rol. “Heel wat koppels hebben in de avond seks waardoor de man eigenlijk al moe is na een dag werken of sporten. Die hormonen worden door de vermoeidheid nog eens extra gestimuleerd waardoor het licht bij de man vrij snel uitgaat.”

Wat met vrouwen?

“Wij, als vrouwen, hebben opnieuw pech en maken die gelukzalige slaapstoffen niet aan. Bij vrouwen wordt net het hormoon oxytocine aangemaakt, beter bekend als het knuffelhormoon. Dat verklaart ook meteen waarom vrouwen vaak de behoefte hebben aan nog wat geknuffel na een vrijpartij. Vrouwen zijn vaak minder actief in bed en komen niet altijd tot een hoogtepunt, wat ook een invloed heeft op de slaap. De enige raad die ik aan vrouwen kan meegeven, is dat ze met volle teugen moeten genieten van de seks. Kruip na de vrijpartij lekker dicht tegen je partner aan en val samen, zonder frustraties, in slaap”.