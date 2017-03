Mertens mist penalty... maar zet 'foutje' recht met 0-2

Dries Mertens misses the penalty. ?? #EmpoliNapoli LIVE on Eleven Sports 2 & https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/tx7gwEOXFI

In de Italiaanse Serie A ging de nummer drie uit het klassement Napoli op bezoek bij Empoli. Bij de Napolitanen stond Dries Mertens in de basis. En na nog geen zes minuten lokte hij alweer een grote kans uit voor de Azzurri. Nipt in de zestien werd de Rode Duivel onderuit geschoffeld en kreeg hij de penalty mee. Andrea Costa kreeg voor zijn fout ook nog een gele kaart onder zijn neus geschoven. Mertens rook zijn kans om Napoli op voorsprong te zetten, maar helaas beschikte Empoli-doelman Skorupski over een goede voetreflex. Lorenzo Insigne pegelde niet veel later wel de 0-1 tegen de netten. En na goed 20 minuten spelen tikte Mertens met een mooie krul de 0-2 binnen vanaf een vrije trap. 'Foutje' helemaal rechtgezet dus.

