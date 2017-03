Dit is de kleinste flat van Londen en het bed staat naast het toilet

Een douche, twee kookplaten en een toilet net naast het inklapbaar bed: de kleinste flat van Londen staat sinds kort opnieuw te huur voor...bijna 600 euro per maand.

De flat in de Londense wijk Kilburn kan allesbehalve luxueus genoemd worden. De kamer bevat een douche met een toilet net naast het eenpersoonsbed, een kleine frigo en twee kookplaten. Om te douchen moet je wel even het bed opklappen of eroverheen kruipen. Toch wordt de kamer op de website van het immobiliënkantoor omschreven als ‘volledig ingericht met lichte kleuren’. Ook geeft de website aan dat de kamer een open keuken bevat en geschikt is voor één persoon.

Foto: © Rightmove

Kritiek

Op sociaalnetwerksite Twitter oogstte de advertentie heel wat kritiek. “Wat is er van onze stad geworden? Mensen betalen tegenwoordig zelfs om in de donkerste holen te gaan wonen”, schreef schrijfster Eva Wiseman verontwaardigd. Een andere twitteraar vergeleek de kamer dan weer met een kast met wat sanitair erin.