Essevee-fans spotten bij bekerviering met Coucke (die er best mee kan lachen)

De spelers van Zulte Waregem hebben een korte nacht achter de rug, maar ondertussen verwacht een grote meute Essevee-fans hen om 16 uur op de markt in Waregem. De fans, gewapend met vlaggen en een goed humeur, werden alvast opgewarmd door comedian en Essevee-fan Han Coucke, die ook duchtige de draak stak met zijn naamgenoot en voorzitter van Oostende: Marc Coucke. Zijn hit ‘Het is weer Couckenbak’ schalde vrolijk over de hoofden van de supporters. Een geintje dat de KVO-voorzitter wel kon smaken.

KVO-voorzitter Marc Coucke kon nog om lachen om de speelse plagerijen van Zulte Waregem. En ook de muziekkeuze vond hij dik in orde. “Het weze jullie gegund @ESSEVEELIVE en Han Solo. Ik zwaai beetje ontgoocheld terug! Wel goeie muziekkeuze”, twitterde hij.

Wel goeie muziekkeuze ?????? https://t.co/AMDO0vFsPL — Marc Coucke (@CouckeMarc) 19 maart 2017

Op de markt van Waregem vindt zondagnamiddag een groot supportersfeest plaats voor bekerkampioen Zulte Waregem. Zo’n honderden supporters wachten er hun helden op, die rond 16.10 zouden arriveren, samen met de trainers. Tussen 17 en 19 uur kunnen de supporters dan een feestje bouwen op de markt. Het plein is ondertussen afgezet en wordt bewaakt door veiligheidsagenten en de politie. Rugzakken zijn er niet toegelaten.

Voor de spelers en trainers naar de markt in Waregem trokken, werden ze eerst ingehuldigd in Zulte. In Waregem werden de spelers op het podium geroepen en een voor een naar voren geroepen. Francky Dury hoorde zijn naam over de markt galmen en ook Mbaye Leye kreeg een luid applaus. En uiteraard werd ook de beker uitvoerig getoond aan de massaal opgedoken fans.

De bloemen voor de spelers liggen al klaar. Foto: jcs

Han Coucke warmt het publiek alvast op. Foto: jcs

Essevee kroonde zich zaterdag in het Koning Boudewijnstadion na een zinderende finale tegen KV Oostende tot bekerwinnaar en dat moet flink gevierd worden. De clubmascotte warmde de massa alvast op. “Essevee olé olé” weerklinkt, gevolgd door “De beker is van oes! “ De menigte zwaaide ook al eens naar Marc Coucke in de camera’s, een ludieke uithaal naar KVO, dat in de penalty’s het onderspit moest delven.