Man doet twee keer behoefte op oprit: "Deed ons denken aan De Ronde"

Lauwe / Menen - Groot was de verontwaardiging bij een koppel uit Lauwe toen ze zaterdagmorgen op camerabeelden zagen hoe een man op hun oprit zijn behoefte deed.

Opnieuw hondenpoep op hun oprit. Dat was het eerste wat het koppel uit Lauwe dacht toen ze de uitwerpselen aantroffen. Ze bekeken de camerabeelden, want misschien kwam het baasje van de viervoeter wel in beeld. Tot hun eigen verbazing was er dit keer echter nergens een hond te bespeuren. Wel stond er een man omstreeks half één minutenlang ongemakkelijk rond te draaien. “De man wachtte vol ongeduld tot er geen voorbijgangers meer waren”, zegt de bewoner, die zijn verhaal op Facebook deelde. “Maar zijn geduld werd beloond. Toen er niemand meer te zien was, ging zijn broek naar beneden. Vol plaatsvervangende schaamte wendden we onze gezichten af. We moesten denken aan de populaire oneliner van acteur Stefaan De Gand in de tv-serie De Ronde: “Aj moe kakn, moej kakn!” Alsof dat nog niet genoeg was, vond de man het ook nog nodig om tegen de muur op onze oprit te plassen. Net als de hondenpoep was het niet de eerste keer dat er tegen onze gevel wordt geplast.”

Deken over uitwerpselen

Voor de man zijn tocht verder zette, gooide hij nog een deken over zijn uitwerpselen. Met dat deken had hij zichzelf eerst proper gemaakt. “Waarvoor dank aan de welopgevoede mens die nog die beleefdheid had. Enig fatsoen was hem dan toch niet vreemd,” aldus de bewoner.

De bewoners meldden het voorval bij de politie, maar omdat er geen schade is, wordt er wellicht geen gevolg aan gegeven. Ook werden enkele beelden op Facebook geplaatst. “Het was ludiek bedoeld, maar tegelijk willen we ook dergelijk gedrag aan de kaak stellen.”