Toen Vics geboortekaartje bleef liggen in het postkantoor, besloot hij er zelf iets aan te doen

Dilbeek / Lennik - Vier jaar na de geboorte van hun zoontje Vic kwam het geboortekaartje dat Sven en Tinne uit Lennik naar hun nicht Klaartje in Rwanda stuurden, plots terug. Zij woont intussen weer in Schepdaal. De 4-jarige Vic kwam zijn kaartje dan maar zelf brengen.

Op 16 februari 2013 kregen Sven Deman en Tinne De Keyser uit Schepdaal hun derde kindje. Ze werden de trotse ouders van Vic. Twee dagen later, op 18 februari, verzonden ze een geboortekaartje naar Klaartje Tiebout. De nicht van Tinne woonde toen met haar Congolese man Pascal Shogolo en haar twee zoontjes Broes en Arno in het Rwandese Kigali en werkte daar voor een NGO. Maar het geboortekaartje van Vic kwam er nooit aan.

Groot was de verbazing van Tinne en Sven dan ook toen ze vorige week plots post uit Rwanda kregen. Het geboortekaartje dat vier jaar geleden werd verstuurd, zat terug in de brievenbus. “Ik wist helemaal niet wat ons overkwam. Het duurde zelfs even voor ik doorhad dat het om het geboortekaartje van onze eigen zoon ging”, lacht Tinne.

"Nonchalante werking"

Zaterdag trok zij met haar inmiddels vierjarige zoon Vic naar Schepdaal, waar nicht Klaartje en Pascal sinds december vorig jaar wonen. En zo kon de kleine Vic, vier jaar na zijn geboorte, zijn eigen geboortekaartje toch nog overhandigen.

Waar het geboortekaartje al die jaren heeft gelegen, weet niemand. Op de enveloppe staat een stempel die dateert van 21 februari 2013. Het kaartje heeft dus drie dagen na verzending wel degelijk Rwanda bereikt, maar daar bleef het vier jaar op het postkantoor liggen. “Daar schrik ik helemaal niet van”, vertelt Klaartje. “In het verleden hebben wij wel vaker pakjes of brieven niet ontvangen door de nonchalante werking van het postkantoor in Kigali. Ik ben dan ook blij dat Vic vier jaar na zijn geboorte zijn kaartje nog is komen brengen.”