Jonge Belgen verliezen ook overbodige slotwedstrijd in EK-kwalificatie

De jonge Duivels onder 17 jaar hebben zondag in het Nederlandse Uden ook hun slotwedstrijd van de Eliteronde voor het EK verloren. Het werd 1-2 voor Wit-Rusland. De jonge Duivels waren voor de partij al uitgeschakeld na nederlagen tegen Nederland (2-0) en Italië (1-0).

Na een vroege Wit-Russische treffer van Vasilevich (7.) zorgde Gilis (48.) meteen na de pauze voor de gelijkmaker. Muzychenka (71.) bezorgde Wit-Rusland toch nog de volle buit.

In de andere partij won Nederland met 2-1 van Italië. De Nederlandse jongens winnen de groep met het maximum van 9 punten, Italië heeft zes punten, Wit-Rusland (3) en België (0) sluiten de rij.

De acht groepswinnaars en de zeven beste tweedes kwalificeren zich voor de eindronde van het EK, van 3 tot 19 mei in Kroatië. Hierdoor is Nederland zeker van deelname aan het EK. Italië moet de resultaten van de wedstrijden in de andere groepen, die de komende twee weken worden afgewerkt, afwachten.

De vijf eerstgeklasseerde landen op het EK mogen deelnemen aan het WK, van 6 tot 28 oktober in India.