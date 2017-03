Juve blijft soeverein aan de leiding in Italië (daar kan ook Praet niets aan veranderen)

Op de 29e speeldag in de Serie A beging leider Juventus geen misstap bij Sampdoria. De Oude Dame trok met 0-1 aan het langste eind. Juan Cuadrado (7.) trof raak. Bij Sampdoria mocht Dennis Praet in de 63e minuut invallen.

Bologna-Chievo eindigde op 4-1. Bij de bezoekers was er in de 83e minuut een invalbeurt weggelegd voor Sofian Kiyine, Samuel Bastien bleef op de bank. Noe Dussenne kwam op het uur het veld op bij Crotone, dat in extremis met 0-1 verloor van Fiorentina. Nikola Kalinic maakte het enige doelpunt van de partij.

In de stand blijft Juventus op kop, met tien punten voorsprong op Napoli. AS Roma volgt op elf punten. Het team van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen ontvangt om 20u45 Sassuolo. Sampdoria is negende met 41 punten, Chievo volgt op de elfde plaats met 38 punten. Crotone is op de voorlaatste plek terug te vinden met 14 punten.