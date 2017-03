Feyenoord deelt Ajax tik uit in Nederlandse titelstrijd

In de strijd om de Nederlandse titel heeft Feyenoord een tik uitgedeeld aan zijn eeuwige rivaal Ajax. De Rotterdammers gingen met 1-2 winnen bij Heerenveen, maar Ajax verloor punten door 1-1 gelijk te spelen tegen Excelsior Rotterdam. Opvallend: de 17-jarige zoon van Patrick Kluivert, Justin, maakte zijn eerste doelpunt voor de Ajacieden.

Tien jaar en één dag na het laatste doelpunt van zijn vader heeft de 17-jarige Justin Kluivert zondag zijn eerste doelpunt in professioneel voetbal gemaakt. In de partij bij Excelsior Rotterdam op de 27ste speeldag van de Eredivisie maakte Kluivert, voor Ajax, de gelijkmaker. Na 32 minuten rondde de 17-jarige zoon van Patrick aan de tweede paal een voorzet van Ziyech af. Eerder had Tete (26’) met een eigen doelpunt de Rotterdammers op voorsprong gezet.

Justin Kluivert. Foto: BELGAIMAGE

Justin Kluivert is met 17 jaar en 318 dagen iets jonger dan papa Patrick Kluivert bij zijn eerste doelpunt. De huidig sportief directeur van PSG was 18 jaar en 58 dagen bij zijn eerste goal in het professioneel voetbal.

Feyenoord loopt twee puntjes extra uit

Foto: Photo News

Voor Ajax is het gelijkspel bij Excelsior een fikse tegenvaller. Leider Feyenoord won immers eerder deze middag met 1-2 bij Heerenveen en loopt zo opnieuw zes punten uit op de Amsterdammers. Ook PSV, de nummer drie, won zaterdag met 1-0 van Vitesse en nadert tot op twee punten.

PEC Zwolle trok op de 27ste speeldag in de Eredivisie met 1-3 aan het langste eind bij Go Ahead Eagles. Sébastien Locigno maakte de wedstrijd vol bij het verliezende team. Go Ahead Eagles blijft de rode lantaarn met 20 punten.