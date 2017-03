Atlético overklast Sevilla, onder meer dankzij dit pareltje van Griezmann

Atlético Madrid, met Yannick Carrasco in de basis, blikte op de 28ste speeldag in de Primera Division FC Sevilla met 3-1 in. Carrasco scoorde niet, maar dat was ook niet nodig met Diego Godin, Antoine Griezmann en Koke aan het kanon. Vooral de vrije trap van de Fransman Griezman richting 2-0 is er eentje om in te kaderen.

Na 38 minuten spelen mocht Atlético aan het feest in Vicente Calderon. Diego Godin kopte voor de thuisploeg na een vrije trap van Antoine Griezmann raak. In de 61ste minuut was het de Fransman zelf die de netten deed trillen. Zijn vrije trap vanop een goede 25 meter krulde eerst nog tegen de deklat, maar botste dan binnen. Een pareltje. Koke (77’) gaf uiteindelijk het genadeschot. Joaquin Correa lukte in het slot nog de eerredder voor FC Sevilla. Carrasco, die een gele kaart pakte, mocht in de 83ste minuut gaan rusten.

2-0! Antoine Griezmann scores a brilliant free kick! ?? #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/GQqAa2GTZB — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 maart 2017

De ploeg van Diego Simeone blijft vierde. Met 55 punten nadert Atlético tot op twee punten van Sevilla, derde in de stand. Die plek geeft recht op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Sevilla, dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, kon na draws tegen Alavés en Leganés al voor de derde keer op rij niet winnen in de competitie.