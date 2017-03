Politie moet inbreker uit benarde positie bevrijden, en lacht hem eens goed uit

De Franse politie heeft een inbreker op heterdaad betrapt. Niet echt door goed speurwerk, maar vooral door de onhandigheid van de inbreker zelf. Die was immers vast komen te zitten in het uitstalraam. De politie kan het niet laten om de dief belachelijk te maken door de foto te delen.

De agenten van het Franse dorpje Mauléon waren woensdagavond rond 21.30 uur al eens opgeroepen voor een inbraak in de boetiek in het dorp. Maar toen ze aankwamen, was er niemand te zien.

Hun tussenkomst schrok de inbreker duidelijk niet af, schrijft de krant Sud Ouest. Want in de loop van de nacht keerde hij terug. Deze keer ging zijn inbraak niet zo vlot. Toen hij de etalageruit van de winkel gebroken had, en probeerde binnen te glippen, ging het mis. De inbreker, een man van 45 jaar, kwam vast te zitten en kon niets anders doen dan wachten tot de politie hem kwam bevrijden.

De agenten vonden het zicht van de hulpeloze inbreker zo grappig, dat ze het beeld zondagmiddag op twitter zetten. Onmiddellijk ging de foto van de inbreker, in het zwart gekleed, met lederen jas en handschoenen, de wereld rond.

De politie moest de hulp van de brandweer inroepen om de man te bevrijden. Dat het voor de agenten een hilarisch schouwspel geweest moet zijn, is wel duidelijk. De politie vond het zo grappig dat ze een foto van de man op twitter zette. Op facebook werden foto’s van de reddingsoperatie geplaatst.

En de inbreker zelf? Die werd opgesloten om zijn roes uit te slapen. Hij zal maandag in snelrecht voor de rechter moeten verschijnen. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis werden spullen gevonden die hij bij zijn eerste inbraak eerder die nacht buitgemaakt had.