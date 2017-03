Straffe De Bruyne raakt niet voorbij Mignolet in onderhoudende Engelse topper

In de Engelse topper tussen Manchester City en Liverpool hielden de twee kemphanen elkaar in evenwicht in het Etihad Stadium van de Citizens. In wedstrijd waarin vooral de tweede helft van een hoog niveau was, speelden zowel Simon Mignolet als Kevin De Bruyne een hoofdrol. Mignolet keepte een sterke match, De Bruyne bezorgde Sergio Aguero de assist voor de 1-1. Vincent Kompany zat nog steeds niet in de selectie van Pep Guardiola. Door het gelijkspel blijven City en Liverpool hangen op de derde en vierde plaats in het klassement.

Het regende oude wijven op de grasmat van Manchester City, maar dat deerde de Citizens niet. Het waren vooral zij die met de voet op het gaspedaal voetbalden in de eerste helft. Dat resulteerde in een aantal kansjes voor onder andere Sané, De Bruyne, Sterling en Silva, maar na het openingskwartier herstelde Liverpool het evenwicht.

Beide ploegen hielden in de eerste helft de netten schoon, al was dat vooral gelegen aan missers van Sterling en Fernandinho. Ook bij de bezoekers vielen er missers te noteren in een eerste, ietwat kabbelende helft. Onder andere Lallana had nog een prima poging aan de voet, toen City-goalie Caballero een hoekschop wegschopt in de voeten van Lallana. Die aarzelde niet en wilde de bal hoog in doel jagen, maar Caballero strekte zich en redde. Opmerkelijk: de scheids had in de eerste helft makkelijk vier penalty’s kunnen fluiten, maar dat deed hij niet.

HT City-Liverpool 0-0. De thuisploeg liet enkele grote kansen liggen. @sportwereld_be — Bart Lagae (@BartLagae) 19 maart 2017

Dan was de tweede helft een pak aantrekkelijker. Met de rust was blijkbaar ook het niveau bij beide ploegen met een ruk gestegen. Na vier minuten kreeg Liverpool dan toch een penalty, nadat eerder al vier penaltyfases werden genegeerd. Firmino betekende gevaar voor de City-verdediging en dat voelde Clichy aan. Hij kwam nogal stevig in op de Braziliaan en reikte daarbij de bal en de man: strafschop, maar een lichte. James Milner – ex-City en dan ook stevig uitgefloten bij elke baltoets – trapte de elfmeter succesvol binnen.

James Milner schoot de penalty binnen. Foto: EPA

Penalty was licht. Een hoge voet van Clichy die in Engeland zelden gefloten worden. #cityliv 0-1 — Bart Lagae (@BartLagae) 19 maart 2017

Een voorsprong voor Liverpool, waarmee ze over City zouden kunnen wippen naar de derde plaats. De zenuwen stonden gespannen bij de Duitse Liverpool-coach Jürgen Klopp. Na twee slechte inspeelpasses van Mignolet maakt hij zich uitzonderlijk boos op de Rode Duivel, nochtans keepte Big Si een goede partij. Met nog een halfuur spelen had Coutinho nog een enorme kans op de 0-2 aan de voet, maar City-doelman Caballero bleef ijzig kalm en redde.

Kevin De Bruyne created more chances (4) than any other player on the pitch vs. Liverpool - all 4 were crosses.



Incredible delivery. pic.twitter.com/AKgSdzwKji — Squawka Football (@Squawka) 19 maart 2017

Festival van de (gemiste) kansen

Manchester City had even een dipje, maar leek er weer bovenop te komen, na pogingen van Aguero en Sané, die naast gingen. Tot De Bruyne – die verhuisde naar de rechterflank – messcherp de bal richting Aguero schilderde. De Argentijn zag de kans en knalde binnen: 1-1. Het is voor De Bruyne de tiende assist dit seizoen in de Premier League, alweer indrukwekkende statistieken voor de Rode Duivel.

Foto: Photo News

Met nog een kleine twintig minuten te gaan kwam ook Divock Origi meespelen, hij kwam Philippe Coutinho vervangen. Beide ploegen roken bloed én de overwinning, waardoor ze druk bleven zetten. Sané en Aguero rolden de verdediging helemaal op in het strafschopgebied. Aguero struikelde, De Bruyne pikte op, maar knalt jammerlijk tegen de paal. Ook bij Liverpool misten ze nog een kans. Lallana, die echt niet zijn dagje had, maar hij raakte het leer niet en trapte een gat in de lucht. Bij City was de actiefste man alleszins Sergio Aguero. De Bruyne ging voorbij Milner en kon de bal nog net binnenhouden. Daarop zette de Belg voor. Aguero wachtte op het leer, maar hij knalde van dichtbij hoog over. Ook vlak voor het fluitsignaal waagde de Argentijnse spits nog eens een poging, maar ook die ging over.

Foto: REUTERS

Met dit gelijkspel blijven City en Liverpool op plaatsen drie en vier met respectievelijke 57 en 56 punten. City heeft wel nog een match minder gespeeld. Tottenham staat tweede met 59 punten, maar da’s nog altijd 10 punten verwijderd van autoritair leider Chelsea.