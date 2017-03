Thorgan Hazard kan zege Bayern München niet verhinderen

Thorgan Hazard vierde bij Borussia Mönchengladbach zijn rentree nadat hij eind februari een knie- en scheenbeenblessure had opgelopen. In het duel met koploper Bayern München mocht hij invallen in de 64e minuut, vlak na het doelpunt van Thomas Müller voor de Rekordmeister. Hazard kon geen punt meer uit de brand slepen tegen de club die op weg lijkt naar een vijfde opeenvolgende landstitel.

Na 25 speeldagen blijft Bayern autoritair op kop met 62 punten, dat zijn er 13 meer dan eerste achtervolger RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach is tiende met 32 punten.

Antalyaspor hield op de 25e speeldag in de Turkse eerste klasse leider Besiktas op 0-0. Besiktas werkte de laatste 25 minuten met tien man af na een tweede gele kaart voor Vincent Aboubakar. Danilo Sousa Campos werd bij de rust vervangen door Antalyaspor-coach Riza Calimbay. Besiktas is koploper met 55 punten, voor Medipol Basaksehir (53). Antalyaspor telt 39 punten en is zesde.