COMMENTAAR. West-Vlaams feest om in te lijsten

Wie heeft Anderlecht, Club Brugge of Standard zaterdag gemist? Er waren collega’s – niet-West-Vlamingen, voor alle duidelijkheid – die met slepende voeten naar het Koning Boudewijnstadion waren afgezakt. De tribunes toonden te veel lege plekken, waaruit bleek dat de neutrale voetbalfan ook niet warmliep voor deze 62ste bekerfinale. Voetballiefhebbers stemden thuis wegens een gebrek aan alternatief tegen beter weten in af op Canvas of RTL.