Oostende-watcher Jürgen Geril waarschuwt: Vanderhaeghe moet knopen doorhakken

Het had een feest moeten zijn en daarna een beetje vakantie in Play-off 1. Een ijzersterk KV Oostende was heel dicht bij zijn allereerste beker en Europese ticket, maar moet nu herstellen van een mokerslag. Meer nog: trainer Yves Vanderhaeghe zal enkele spanningspunten moeten managen die anders, in alle euforie, waren opgelost. De Oostendse strijdvaardigheid in de titelstrijd zal ook daarvan afhangen.