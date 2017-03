Anderlecht zal Teodorczyk toch zelf kunnen verkopen

De druk van zijn entourage in de media speelde misschien een rol, maar Anderlecht staat dicht bij het lichten van de aankoopoptie van Lukasz Teodorczyk voor 4,7 miljoen bij Dynamo Kiev. Dat kon alleen als er een persoonlijk akkoord met de spits werd gesloten over salaris en contractduur. “De gesprekken zijn op de goede weg”, aldus zijn makelaar Marcin Kubacki. “Binnen enkele dagen kunnen we een akkoord verwachten. Over het contract kan ik niet veel kwijt, maar wellicht tekent Teo voor drie of vier seizoenen.” Toch blijft de spits in Anderlecht houden een mission impossible. Er zijn te veel rijke clubs geïnteresseerd, maar het voordeel is dat Anderlecht en niet Kiev hem nu kan verkopen voor 15 à 20 miljoen.