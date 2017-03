Keert Besnik Hasi terug naar Jupiler Pro League?

Begint Kortrijk straks zonder trainer Karim Belhocine aan Play-off 2? Het is mogelijk, want na de dramatische 7 op 45 is zijn verhaal aflopend. Belhocine is nu wel nog hoofdtrainer van KVK maar een maand geleden werd al een zoektocht ingezet naar een opvolger.

Peter Maes en (in mindere mate) Fred Vanderbiest werden afgetoest, maar de eerste blijft afwachten en de tweede trok naar Lierse.

Nu zouden er nog drie kandidaten zijn. Net als in 2015 wordt aan Philippe Clement gedacht, assistent van Preud’homme bij Club Brugge. Clement stak zijn ambitie om ooit ergens als T1 te werken nooit weg. Ook Besnik Hasi, in september ontslagen bij Legia Warschau, is een denkpiste. Concrete gesprekken waren er nog niet. De geciteerde trainers willen wellicht pas beginnen na het seizoen waardoor Kortrijk gewrongen zit. Voor Belhocine wordt mogelijk wel een oplossing gezocht binnen de club.