Hazard allicht out voor Griekenland, Nainggolan zaterdag in de basis?

Bondscoach Roberto Martinez meldt allicht vandaag het forfait van Eden Hazard bij de Rode Duivels. De captain blesseerde zich aan de kuit op training. Martinez heeft het recht Hazard voor medisch onderzoek naar Tubeke te roepen maar gisteren zag het er niet naar uit dat hij dat zal doen.

Het is spijtig dat Eden er niet bij is. Misschien krijg ik nu een meer aanvallende rol Kevin De Bruyne

Missen de Rode Duivels na Vincent Kompany ook hun tweede aanvoerder Eden Hazard tegen Griekenland? De kans is reëel want Hazard reisde zaterdag niet met Chelsea naar Stoke voor de wedstrijd in de Premier League. De nummer tien blesseerde zich vorige week op training aan de kuit. Het letsel staat los van de trappen die hij vorige maandag tegen Manchester United te verwerken kreeg. Na afloop riep trainer Antonio Conte de scheidsrechters nog op Hazard “te beschermen”.

Chelsea zelf had het zaterdag over “een lichte blessure” maar toch lijkt de kans klein dat Hazard vandaag naar België reist. De Londenaren zijn bezorgd om de gezondheid van hun Belgische parel en zouden Hazard liever in Engeland houden. Volgens de FIFA-regels heeft bondscoach Roberto Martinez het recht Hazard op te roepen en hem medisch te keuren. Maar als ex-trainer in de Premier League is Martinez zich bewust van de gevoeligheden van de Engelse clubs in deze fase van de competitie.

Hazard voor Hazard?

Als Hazards afwezigheid bevestigd wordt, moet Roberto Martinez gaan sleutelen. Radja Nainggolan, tegenwoordig meer aanvallend bij Roma, is een mogelijkheid tegen Griekenland. Een andere optie is Kevin De Bruyne een rij vooruit trekken. Die speelde tegen Estland nog als een soort zes-en-een-half. “Het is spijtig dat Eden er niet bij is”, zegt De Bruyne. “We zullen wel zien of de bondscoach me een meer aanvallende rol geeft.”

Het is ook afwachten of de Spanjaard een extra speler oproept. Broer Thorgan Hazard maakte gisteren zijn rentree als invaller bij Mönchengladbach. Een andere optie is Sunderland-speler Adnan Januzaj.

Zonder Hazard won Chelsea moeizaam met 1-2 bij Stoke.

Overigens zat gisteravond bij PSG ook Thomas Meunier geblesseerd in de tribune. Over de ernst van de blessure was nog niks bekend. De Rode Duivels trainen vanavond om 17.30 uur in Tubeke.