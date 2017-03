Wedden dat ik durf? Jongen springt in rivier vol krokodillen en kan maar net ontkomen

Wedden dat je niet in de rivier durft springen? De Australiër Lee De Paauw (18) had zaterdagnacht beter niet naar zijn vrienden geluisterd. Want hij sprong toch in de rivier, waarin blijkbaar ook heel wat krokodillen zaten. De jongeman moest de weddenschap bijna met zijn arm bekopen.

Lee (18) was zaterdagnacht met een groepje vrienden op stap. Ze hadden stevig gedronken en hielden halt aan de Johnstone River in de Australische gemeente Innisfail (Queensland). Eén van zijn vrienden daagde Lee uit om in de rivier te springen. Een kleine moeite, dacht de jongen wellicht.

Maar toen de jongen na een frisse duik uit het water wou klimmen, werd hij plots aangevallen door een krokodil. Die gaf een stevige beet in zijn linkerarm.

Lee kon zich gelukkig net op het nippertje bevrijden, door met zijn rechterarm op de bek van de krokodil te kloppen. Een dubbeltje op zijn kant, want volgens de hulpdiensten was zijn linkerarm bijna volledig afgebeten.

De jongeman werd zondag geopereerd in een ziekenhuis in de Australische badplaats Cairns. Hoe het momenteel met zijn arm is gesteld, is nog niet geweten.