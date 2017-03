Radja Nainggolan houdt met AS Roma punten thuis tegen Empoli

AS Roma heeft zondagavond op de 29e speeldag van de Serie A de volle buit gepakt tegen Sassuolo. De Romeinen wonnen met 3-1. Radja Nainggolan speelde de hele match op het Roma-middenveld, terwijl zijn ploegmaat Thomas Vermaelen negentig minuten op de bank bleef.

Defrel (9.) bracht Sassuolo vroeg op voorsprong, maar Paredes (16.) en Salah (45.+2) zetten de scheven situatie nog voor de rust recht voor Roma. Halfweg de tweede helft zorgde sluipschutter Dzeko met zijn 21e seizoenstreffer voor de 3-1 eindstand. AS Roma (65 punten) staat in de stand tweede, op acht punten van leider Juventus. Napoli is derde met 63 punten.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS