Antwerpse politie onderzoekt racistische en seksistische Whatsapp-berichten van agenten

Antwerpen - Lachen met gedetineerden, geweld verheerlijken, verwijzen naar Hitler: een WhatsApp-groep van agenten van de Antwerpse politie bulkt van racistische en seksistische praat. De dienst intern toezicht voert een onderzoek.

Een 25-tal leden van de Antwerpse politiedienst die ­instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen gebruikte in 2015 en 2016 een interne WhatsApp-groep om met elkaar te communiceren. WhatsApp is een applicatie waarmee je korte berichten kan ­sturen via je gsm.

De gesprekken gingen over prak­tische ­zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over geweld, deelden racistische en seksistische overtuigingen en toonden ­foto’s van gedetineerden die enthousiast werden becommenta­rieerd. Genre: “Precies wel een mottig exemplaar” of “nen echten terrorist”.

Serge Muyters, korpschef van de Antwerpse politie.

Machinegeweren

In de groep werden ook krantenartikels gedeeld, zoals een artikel over een 14-jarig meisje in een jeugdinstelling dat werd neergeschoten met een rubberen kogel. “Wss zo een voos wijf, beter stuk of 10 van die ballekes opschieten”, reageerde L., de oprichter van de chatgroep.

Hoewel er soms smiley’s achter de uitspraken staan, roepen de gesprekken vragen op over de mentaliteit van het team. Een enkele keer ook bij een inspecteur, die zijn collega’s aanmaande twee keer na te denken voor ze bepaalde zaken verspreidden. Zijn opmerking werd weggelachen.

Na de aanslagen in Parijs riep U., lid van het veiligheidskorps, op tot actie: “De keet afsluiten en van binnenuit uitzuiveren. Politie en leger zij aan zijn (sic). Gedaan met lullen. Tijd om te handelen.” Een collega reageerde door de geheime locatie van de ­machinegeweren te delen. Iemand ­anders liet weten waar het sleuteltje van de kast met MP5’s (machinepistolen) lag.

De WhatsApp-groep is in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uitgelekt. Een van de favoriete onderwerpen van de chatgroep was immers ook het beschimpen van ­collega’s.

Het team ­Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV), ­zoals de dienst officieel heet, telt in totaal 77 manschappen, zowel leden van de ­lokale politie als van het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst justitie. De sfeer binnen het team is al langer ondermaats. Ook zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen leden van het team wegens geweld.

De afgesloten groep werd in april 2016 besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissarissen die aan het hoofd staan van het ­GEOV-team. “Let goed op: de groep is niet zo gesloten als je denkt”, vermeldt het verslag. Verder gebeurde er niets. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van collega’s.

In een reactie bevestigt korpschef Serge Muyters dat er een intern onderzoek loopt naar de betrokken dienst. “Het is een bekend probleem en de nodige maatregelen worden al genomen. Er is beslist een van de betrokkenen een ordemaatregel op te leggen.”

Meer uitleg wil Muyters niet kwijt. Het ­Antwerpse parket bevestigt dat het niet op de hoogte is gebracht van het dossier. Volgens ­onze informatie zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst.