Jani gaat binnenkort op stap met echte shopping queens: “Dit programma maakt het beest in vrouwen los”

Stilist Jani Kazaltzis en vrouwenzender Vijf hebben met het nieuwe programma ‘Shopping Queens’ de doos van Pandora geopend: de wedstrijd waarin vier dames binnen de tijd en met een beperkt budget een outfit bij elkaar moeten winkelen, brengt bij een aantal kandidates een competitie-beest boven dat tot álles in staat is om te winnen. Dat maakt de opnames er zeker niet makkelijker op.

Nog dit voorjaar is op Vijf Shopping Queens te zien, een dagelijks programma waarin elke week vier vrouwen driehonderd euro en drie uur de tijd krijgen om volgens een opgelegd thema de perfecte outfit bij elkaar te winkelen. Die outfit presenteren ze op een catwalk voor de ogen van hun concurrentes, terwijl stilist Jani stiekem op een andere plek meekijkt. Op de vierde dag verrast Jani de dames met zijn mening, een gouden omslag met de hoofdprijs en een kroontje. Jani geeft een eindbeoordeling, maar de dames geven elkaar ook punten.

Met maar liefst achthonderd inschrijvingen op amper tien dagen was het voor Vijf meteen duidelijk dat heel wat vrouwen stonden te springen om shopping queen te worden, maar de zender kon niet voorspellen hoe hard sommige dames het spel zouden spelen. “We hadden wel verwacht dat kandidates hulpmiddelen zouden gebruiken”, zegt Barbara Salomon van Vijf. “Er zijn er die meteen sociale media als Instagram en Pinterest raadplegen om inspiratie op te doen. Een aantal belt meteen een hulplijn. Dat levert soms bizarre gesprekken op, die als volgt gaan: Moet ik een rok of een broek kopen? Een rok? Oké, dan koop ik een broek.” (lacht)

Vijf stelt vast dat sommige dames echt koste wat het kost willen winnen. “Je hebt er die zonder blikken of blozen korting vragen in de winkels om toch maar binnen budget te blijven. Wij gaan dat niet verbieden.” Erger zijn de dames die er alles aan doen om te weten te komen in welke stad ze moeten gaan winkelen. De zender houdt dat angstvallig geheim, want het is niet de bedoeling dat kandidates op voorhand winkels bezoeken en collecties bekijken. Dat levert immers een strategisch voordeel op. “De deelneemsters weten pas een uur of twee uur op voorhand in welke stad de opnames plaatsvinden, afhankelijk van waar ze wonen. We hebben voor dit programma een afspraak met één Vlaamse stad en de handelaars zijn op de hoogte dat we er filmen. Er zijn kandidates die heel graag willen weten waar we dit programma opnemen. Ze proberen die informatie los te peuteren bij de productie, bellen winkels of zoeken op sociale media. Daar gaan ze niets vinden: we hebben aan alle kandidates gevraagd om niets op sociale media te zetten. Voor sommigen is dat echt een opgave, want er zitten fashionista’s bij die niks anders doen dan foto’s posten. We hebben ook weet van deelneemsters die in Mechelen zijn gaan rondkijken. We hebben de pilootaflevering (een proefopname die niet wordt uitgezonden, nvdr.) daar opgenomen, waardoor sommigen ervan uitgingen dat alle opnames daar zouden plaatsvinden.”

Weekendje Amsterdam

Dat de vrouwen zo in de wedstrijd zouden opgaan, hadden ze bij Vijf niet verwacht. De winnares van elk duel mag een weekend naar Amsterdam met een Fiat 500 en een cheque van vijfhonderd euro, maar dat lijkt van ondergeschikt belang: “Wij hebben de indruk dat het die vrouwen vooral om de eer gaat. Zij willen aan het einde van de week de zegen van Jani krijgen én de titel van shopping queen.”

De opnames van Shopping Queens zijn drie weken aan de gang. Deelneemsters die dachten slim te zijn door Jani Kazaltzis in een stad te spotten,waren eraan voor de moeite: de stilist woonde de opnames de voorbije weken niet bij. Pas vandaag, en alleen vandaag, is hij in een Vlaamse stad te zien, de andere opnamedagen van Jani vinden plaats in de studio.