Peter Van de Veire kreeg doodsbedreigingen toen MNM begon

Radiopresentator Peter Van de Veire (45, foto) is met de dood bedreigd toen Donna moest wijken voor MNM. Hij maakte destijds de overstap van StuBru om de ster van de nieuwe zender te worden. De Donna-luisteraars achtten Van de Veire daarom verantwoordelijk voor het einde van hun favoriete radionet.

“Wij hadden hun station kapotgemaakt: dat was zo hun idee”, vertelde Van de Veire gisteren inDe Rotonde op Radio 2. “Ik kreeg letterlijk doodsbedreigingen in mijn mailbox en werd ’s nachts opgebeld. Mensen spraken in een zatte bui op mijn voicemail in dat ze mij gingen vermoorden. Het was een les in nederigheid. Ik kan het iedereen aanbevelen, écht zalig.”