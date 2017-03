Lindsay blijft geloven in de ware liefde, zelfs al is ze ooit bedrogen

Zangeres Lindsay (38) heeft haar zevende album uitgebracht: Liefde en Vertrouwen, twee woorden die een grote betekenis voor haar hebben. “Ik heb nooit een partner bedrogen”, vertelt ze bij de release van haar nieuweling. “Omgekeerd is dat vroeger weleens gebeurd. Dat betekende het einde van mijn toenmalige relatie.”

De zus van zanger Christoff heeft naar eigen zeggen lang getwijfeld of de ware liefde nog voor haar was weggelegd. Intussen weet ze beter: ze is vier jaar samen met concert- en evenementen­organisator Kris Bloemen. “Kris heeft veel moeite moeten doen om mij te krijgen in de periode dat ik alleen woonde. Dat was een periode waarin ik teruggetrokken leefde, op een appartementje met één zetel en een tv, en dat ik op zoek ben gegaan naar mezelf.”

Met haar vriend Kris ervaart Lindsay opnieuw het gelukzalige gevoel van liefde. “Alhoewel wij beiden een druk leven hebben, proberen we zo veel mogelijk tijd vrij te maken voor elkaar. Ik vind niets zo gezellig als na een drukke dag ’s avonds in de zetel te zitten en samen naar Familie te kijken. Elke eerste donderdag van de maand is sowieso voor ons tweeën.”

Maar de blonde zangeres is net zo goed graag even alleen. “Met alle respect voor Nicole en Hugo, maar ik wil niet voortdurend samen zijn met Kris. Door onze overladen agenda’s ontstaat die me-time haast vanzelf. Dan sturen we elkaar WhatsApp-berichten.”

“Ja, soms zijn dat spannende berichtjes, of grappige dingen of leuke foto’s. Als we elkaar terugzien, verras ik hem graag met een lingeriesetje – hij houdt van rode kant – of een bioscoop­bezoek, bijvoorbeeld voor Fifty Shades Darker.”

Niet alleen haar ouders, ook haar grootouders zijn nog altijd samen. Voor Lindsay het levende bewijs dat echte liefde bestaat. “Hun gouden en briljanten bruiloft zijn daar de mooiste bewijzen van.”