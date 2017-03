“Aanvaller Parijse luchthaven was onder invloed van alcohol en drugs”

De man die zaterdag een vrouwelijke militair aanviel op de Parijse luchthaven van Orly en daarna werd doodgeschoten, was onder invloed van alcohol en drugs. Dat heeft een gerechtelijke bron zondag gemeld.

“De toxicologische analyses van zondag hebben aangetoond dat hij een alcoholpromillage van 0,93 gram per liter bloed had, en er werd ook cannabis en cocaïne aangetroffen”, aldus de bron. Ziyed Ben Belgacem, een 39-jarige Fransman die al verschillende keren werd opgepakt voor inbraken, werd in 2009 opgepakt voor drugshandel.

Belgacem opende zaterdag op de autosnelweg ten noorden van Parijs eerst het vuur op drie agenten voor hij naar de luchthaven trok. Zijn poging om een militair te overmeesteren bekocht hij met de dood. Volgens de procureur van Parijs, François Molins, was Belgacem “vermoedelijk gemotiveerd door terrorisme” en riep hij “ik ben hier om voor Allah te sterven”.