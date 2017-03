Unicum: lof voor Fellaini bij Manchester United (die na match Mourinho vloert)

Marouane Fellaini startte zondag nog eens in de basis van Manchester United. Hij verving de geblesseerde Paul Pogba op het middenveld, deed dat met verve én scoorde zelfs zijn eerste van het seizoen. De vaak verguisde Rode Duivel kreeg er zowaar lof van de Engelse pers voor. Na de match vloerde hij wel zijn eigen coach...

“Paul Pogba en Marouane Fellaini hebben meer gemeen dan een slecht kapsel. Ze zijn allebei te duur, ze presteren te weinig en ze verdelen de meningen. Maar zondag op Middlesbrough, zonder Paul Pogba, zette Fellaini een stap vooruit en zette hij United op weg naar een verdiende zege. Hij brak het ritme van de tegenstander, voerde zijn taken uit en kopte het eerste doelpunt van de match binnen”, schrijft de Daily Mail. Die pleit er zelfs voor de Rode Duivel de voorkeur te geven op Paul Pogba: “United is misschien beter gediend door zijn en Carricks discipline dan door de overal ronddolende Pogba.”

The Mirror gaf Fellaini een zeven. “Een briljante kopbal zette United op voorsprong. Zo’n waardevol lid van het team.” Ook The Daily Express spaarde de lof niet en bedeelde de Duivel met een acht op tien. “Hij was tegelijk een bullebak én erg netjes”, luidt het.

Ook Match of the Day-presentator Gary Lineker wist niet wat hij zag toen onze landgenoot scoorde. “Is dat Zlatan met een Fellaini-pruik?”, vroeg hij zich af op Twitter.

Is that Zlatan with a Fellaini wig? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 19, 2017



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Ook na de wedstrijd was onze landgenoot ‘on fire’: tijdens een uitloopbeurt trapte hij een bal keihard weg...pardoes tegen coach Mourinho. Die ging onderuit en had zelfs even verzorging nodig. En dat nadat de Portugees de lof van de Duivel gezongen had: “Fellaini speelde al tegen Rostov en hij was veertig minuten lang fantastisch. Hij is in supervorm.”