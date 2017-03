Pianostemmer vindt gigantische goudschat in 111 jaar oude piano

Toen een Britse familie een oude piano binnenbracht om te stemmen, ging pianostemmer John Ellery zoals altijd aan de slag om de klank piekfijn in orde te krijgen. Maar dat leverde hem net wat meer op dan anders.

Voor Kerstmis had een Britse klant een piano afgezet bij John Ellery in Shropshire. Het oude exemplaar uit 1906 moest dringend gestemd worden, want er kwam geen enkele juiste noot meer uit. Een dagdagelijkse taak voor John, dus hij ging enthousiast aan de slag.

Foto: Peter Reavill/AP

Totdat hij plots een heel oude verweerde zak vond tussen de snaren. Het leren tasje was zwaar en hij opende het dan ook voorzichtig. Wat hij vond deed zijn mond openvallen van verbazing. In het zakje zaten een vijftig tal gouden munten.

Foto: AP

Een kunstkenner kon de buidel meteen naar waarde schatten. De munten dateerden uit een periode tussen 1847 en 1915. De rijken hadden zo’n zakje vaak mee om onderweg te kunnen betalen tijdens de regering van Victoria, Edward VII en George V. Het bedrag zou nu ongeveer gelijk zijn aan 150 euro, maar omdat de schat historisch zo veel betekent, is het zakje nog veel meer waard.

De zoektocht naar de rechtmatige eigenaars van de zak goud is nu begonnen. De huidige eigenaars van de piano wonen in Shropshire, maar zij denken dat mensen in Saffron Walden meer weten. Want daar kochten twee muziekleerkrachten, meneer Beavan en meneer Mothersole, in 1906 het instrument.

Waarom laat je dat achter?

“Diegene die zegt dat hij de rechtmatige eigenaar is van het geld, moet wel kunnen vertellen hoe de zak daar terecht gekomen is in 1915”, zegt Peter Reavill van het British Museum’s Portable Antiquities team tegen Cambridge News.

Hij speculeert alvast graag over de herkomst van het geld. “Misschien gaat het wel over iemand die het wilde bewaren in de Eerste Wereldoorlog!? Want zo’n bedrag laat je niet zo maar in een piano zitten. Misschien is de eigenaar gestorven in de oorlog of hadden ze Alzheimer? ”