Fluitconcerten enerveren FC Barcelona: “Blijf dan gewoon thuis”

Barcelona blijft in de Primera Division in het zog van leider Real Madrid. Maar ondanks de 4-2 zege tegen Valencia was niet alles gisteren peis in vree in Camp Nou: invaller André Gomes werd door een deel van het thuispubliek uitgefloten, tot grote onvrede van Gerard Piqué.

Even recapituleren: Barcelona stond na een half uur 0-1 in het krijt tegen het krasselende Valencia, maar dankzij Suarez en Messi (2x) en nog een tegendoelpunt van El Haddadi (uitgerekend uitgeleend door Barça) stond het een kwartier voor tijd 3-2 voor. Tijd voor coach Luis Enrique om André Gomes in te brengen. Maar de 23-jarige middenvelder werd meteen op de korrel genomen...door een deel van zijn eigen publiek. In de slotfase haalde de Portugees zijn gram door de 4-2 eindstand op het bord te zetten, maar de fluitconcerten zorgden na de match voor de nodige discussie.

“Blijf dan thuis”

“Het is één ding om een speler uit te fluiten als hij slecht speelt. Het is iets anders om dat te doen voor hij in actie komt”, aldus een furieuze Piqué na de match. “Dit is onaanvaardbaar en het helpt niemand. Het ondermijnt het vertrouwen. De mensen die hem uitfloten irriteren me. De volgende match mogen ze thuisblijven.”

Gomes speelde vorig seizoen nog voor Valencia voor hij afgelopen zomer voor 35 miljoen euro (plus bonussen) naar Barcelona trok. “Hij heeft alles in zich om van grote waarde te worden”, verdedigde coach Luis Enrique de Portugees. “Gelukkig behandelden de meeste fans hem wel goed.”

Het doelpunt van Gomes: