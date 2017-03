En plots praat Guardiola op zijn persconferentie wel erg expliciet over “big balls”...

Pep Guardiola on John Stones is brilliant! Via @Sammy_Goal pic.twitter.com/fLhsuZ4n5q

John Stones werd bij Manchester City al meermaals bekritiseerd. Na het 1-1-gelijkspel in de topper tegen Liverpool spaarde coach Pep Guardiola de lof echter niet voor zijn centrale verdediger. En dan werd er op de persconferentie plots wel erg plastisch over “big balls” gesproken...

“John Stones heeft meer persoonlijkheid dan wij allemaal hier samen in deze kamer., meer ballen aan zijn lijf”, aldus Guardiola toen een journalist opmerkte dat hij deze keer géén fout had gemaakt. “Ik hou van hem. Als we onder druk staan wordt hij bekritiseerd maar telkens opnieuw staat hij er terug. Ondanks zijn vele fouten ben ik blij dat ik hem heb. Ik hou van mensen met zo’n persoonlijkheid. Want het is niet gemakkelijk om centraal in de verdediging te spelen met deze manager (). Hij moet geen lange ballen trappen, hij moet verdedigen en weer opbouwen. Daarom bewonder ik mijn centrale verdedigers. Nico (Otamendi), Kolar (Kolarov) en Vinnie (Kompany) die natuurlijk lang geblesseerd was. En vooral John.”

Guardiola was opvallend goedgezind zondag. Ook tijdens de wedstrijd toen hij samen met zijn collega Jürgen Klopp (”die heeft meer persoonlijkheid dan ik”) de show stal: