Negen Delhaizes blijven dicht door staking

De staking bij enkele supermarkten van Delhaize gaat maandag voort. Negen winkels in het Brusselse en Wallonië zijn gesloten, bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen.

De spontane staking bij de winkelketen brak vrijdag uit. Ook tijdens het weekend bleven enkele winkels, vooral in het Brusselse, dicht. Maandag gaat het om negen winkels, verduidelijkt een woordvoerder. “Op dit moment zijn er negen supermarkten gesloten, alle andere 760 Delhaize-winkels zijn open”, aldus de woordvoerder.

Het gaat om zes winkels in Brussel, twee in Waals-Brabant (Genval en Waver) en een supermarkt in Henegouwen (Enghien).

De stakende werknemers voeren actie tegen de gevolgen van de herstructurering uit 2014, waardoor de winkels het met minder mensen moeten doen.

De voorbije dagen waren er contacten tussen de sociale partners. Dinsdag is een overlegmoment gepland, klink het bij het supermarktbedrijf.